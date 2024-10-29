Хельсинки, 29 октября, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Посольство РФ в Хельсинки направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против решения об аресте российской недвижимости. Об этом 29 октября сообщили в диппредставительстве.

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Отмечается, что от финской Службы судебных приставов получен список более чем из 40 объектов, в отношении которых приняты ограничительные меры. Причём вся эта недвижимость находится в собственности РФ.

«Рассчитываем, что решение Службы судебных приставов Финляндии будет пересмотрено. Ответные меры российской стороны будут прорабатываться, в том числе исходя из реакции финских властей на наше обращение», — приводит ТАСС заявление посольства.

В дипмиссии добавили, что действия властей Финляндии грубо нарушают положения международного права.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября финская газета Helsingin Sanomat сообщила, что суд наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки по запросу украинской энергетической компании «Нафтогаз».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 октября заявил, что аресты объектов российской недвижимости будут оспариваться в судебном порядке. Он подчеркнул, что Россия будет защищать свои имущественные интересы и задействует для этого все правовые механизмы.