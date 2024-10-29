Москва, 29 октября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Аресты объектов российской недвижимости будут оспариваться в судебном порядке. Об этом 29 октября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила о наложении ареста на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки по запросу украинской энергетической компании «Нафтогаз». Решение связано с иском организации о процедуре принудительного взыскания с РФ 5 млрд долларов в рамках решения суда в Гааге по поводу компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.

«Не располагаю информацией об этом, но, безусловно, мы будем оспаривать это в судебном порядке», — сказал Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что Россия будет защищать свои имущественные интересы и задействует для этого все правовые механизмы.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября посольство РФ в Хельсинки отметило, что не получало официальных уведомлений от финских властей по поводу ареста российской собственности. Дипломаты узнали информацию из СМИ и уже сделали запрос в Службу судебных приставов и МИД Финляндии.