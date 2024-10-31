Мелитополь, 31 октября, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в срочном порядке прибыл на Запорожский фронт, чтобы подавить панику в рядах ВСУ. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов 31 октября.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Сырский

«Сырский в срочном порядке посетил Запорожский фронт, чтобы подавить царящую в рядах ВСУ панику на фоне колоссальных потерь бандеровцев и тактических успехов в поступательном продвижении вперёд русской армии», — рассказал Рогов в беседе с «РИА Новости».

Он уточнил, что прибытие Сырского на фронт официально пытаются представить как плановую рабочую поездку.

Как передавало ИА Регнум, Рогов 26 октября сообщил о новых продвижениях российских войск на запорожской линии фронта. Они также зашли в село Шахтёрское в Донецкой Народной Республике и ведут бои по его освобождению. Это населённый пункт играл важную роль в логистике ВСУ.

Президент России Владимир Путин 27 октября сообщил о продвижении российских подразделений по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции. При этом темпы наступления растут, отметил глава государства.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 28 октября заявила, что Сырский приказал перевести 20% медиков из военных госпиталей в пехотные подразделения. Она отметила, что на фронте и так много проблем, а теперь в медицинской части будет коллапс.

Экс-глава образованной Киевом так называемой Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 21 октября заявил, что принудительная мобилизация в ряды украинской армии не повышает её боеспособность. По его информации, из 25 мобилизованных к ведению боевых действий готов только один, а остальные либо сразу погибают, либо дезертируют.