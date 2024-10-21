Киев, 21 октября, 2024, 06:46 — ИА Регнум. Принудительная мобилизация в ряды Вооружённых сил Украины не повышает боеспособность, а только приводит к массовому дезертирству. Об этом 20 октября в интервью украинскому изданию «Страна. ua» заявил политик и экс-глава образованной киевским режимом так называемой Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

ИА Регнум Мобилизация на Украине

«Мои знакомые, которые находятся сейчас на фронте, в основном командиры подразделений, говорят, что прибывающие благодаря такой мобилизации — небоеспособный балласт», — сказал Гайдай.

Политик отметил, что из 25 мобилизованных к участию в боевых действиях готов один человек. Остальные же либо погибают первыми, либо дезертируют.

По его словам, украинским войскам для повышения боеспособности нужна не принудительная мобилизация, а поиск профессиональных военных и персонала.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что Украина столкнулась с оттоком молодёжи из страны на фоне мобилизации. Сложившуюся ситуацию он назвал серьёзным вызовом.

19 октября секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что на Украине необходимо снизить призывной возраст. Он отметил, что этого требуют и западные союзники, в том числе законодатели из США, которые указывают на то, что в других странах в вооружённые силы призывают граждан с 18 лет.

В апреле 2024 года Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста на Украине до 25 лет. Кроме того, другим законом он отменил категорию здоровья «ограниченно годный». Новый закон позволил сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) вручать повестки круглосуточно в любом месте. Всеобщая мобилизация на Украине объявлена с марта 2022 года.

5 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Глава государства также допустил, что на Украине могут снизить призывной возраст, чтобы призывать в ряды ВСУ детей и студентов.