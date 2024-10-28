Киев, 28 октября, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский распорядился перевести 20% медиков из военных госпиталей в бригады пехотинцев. Об этом 28 октября заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Mihir Melwani/Global Look Press

По её словам, в украинской армии итак наблюдаются проблемы с качеством и объёмом медпомощи.

«Главком решил создать коллапс и там? Александр Станиславович, вам проблем вследствие Ваших «гениальных» решений на фронте маловато?», — написала она в Telegram-канале.

Отдельно депутат обратилась к командующему Медицинскими силами ВСУ Анатолию Казмирчуку, поинтересовавшись, способен ли генерал отстоять своих подчинённых или он останется «придворным цирюльником».

Как сообщало ИА Регнум, в октябре глава киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что 1,5 млн украинцев оказались забронированы от мобилизации. По его указу в стране приостановили бронь Правительство Украины до 15 ноября приостановило действие ряда положений, определяющих критически важные предприятия, работники которых могут получить бронь.

Позднее Зеленский ввёл в действие решение о ликвидации до конца 2024 года всех медико-экспертных комиссий в стране. Власти страны должны разработать законопроект о внесении изменений в работу медкомиссий, а также провести проверки постановлений комиссий по установлению инвалидности должностным лицам, пересмотрев решения, признанные необоснованными.

По словам экс-главы образованной киевским режимом Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, принудительная мобилизация в ряды ВСУ не повышает боеспособность, а только приводит к массовому дезертирству. Он отметил, что только один из 25 мобилизованных готов участвовать в боях, остальные либо сбегают, либо быстро погибают.