Мелитополь, 26 октября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продвинулись вперёд на запорожской линии фронта и зашли в село Шахтёрское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 октября сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Наши войска постепенно продвигаются вперёд на времевском направлении. Из недавно освобождённой Золотой Нивы в ДНР наша армия продвинулась на несколько километров на север и уже зашла в село Шахтёрское», ― процитировало «РИА Новости» Рогова.

Он добавил, что сейчас идут бои за освобождение населённого пункта.

Председатель комиссии напомнил, что в 2023 году украинские военные использовали Шахтёрское для так называемого контрнаступления. Поселение полтора года играло роль одного из ключевых логистических центров ВСУ на времевском и южнодонецком направлениях. Поэтому заход в Шахтёрское российских военных является серьёзным успехом на данном направлении, подчеркнул Рогов.

Как передавало ИА Регнум, за прошедшую неделю, с 19 по 25 октября, Вооружённые силы России освободили четыре населённых пункта в ДНР — Новосадовое, Зоряное, Серебрянку и Николаевку.

Российские штурмовики 26 октября доставили мирных жителей из освобождённого Украинска в пункты временного содержания. Граждан обеспечили всем необходимым в пунктах временного размещения.

В российских силовых структурах 25 октября сообщили, что подразделения Вооружённых сил Украины наращивают темпы бегства из города Селидово на красноармейском (покровском) направлении. Украинские бойцы выходят группами по простреливаемым дорогам, теряют там большое количество людей.

В тот же день украинский военный Станислав Бунятов сообщил, что российские силы начали окружать посёлок Вишнёвое, который находится западнее Селидово. По информации российских военных пабликов, бои идут уже за западную часть города.

Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов отметил, что повсеместные успехи российской армии и отступление ВСУ в обозримой перспективе создают угрозу полного обрушения украинского фронта. По его словам, к такому выводу приходят и западные, и киевские наблюдатели.