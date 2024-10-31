Тбилиси, 31 октября, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Прокуратура Грузии официально предъявила обвинения организаторам массовых вбросов бюллетеней на парламентских выборах. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Стрингер/РИА Новости

По делу задержали двух человек. Им предъявили обвинение по статье УК Грузии «Фальсификация выборов», предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.

«Во время парламентских выборов в Грузии обвиняемые подложили в урну фальшивые бюллетени с целью фальсификации результатов выборов на избирательном участке в Марнеульском районе», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 31 октября в Грузии полиция задержала двух человек по подозрению в массовом вбросе бюллетеней на выборах на 69-м избирательном участке в селе Садахло Марнеульского района. Голосование на этом участке признали недействительным.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. На них победила партия «Грузинская мечта», которая находится у власти с 2012 года. По предварительным данным, она набрала около 54% голосов.

Оппозиционные партии заявили, что не признают итогов выборов. Они обвинили власти в фальсификациях. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также заявила, что считает голосование нелегитимным из-за нарушений. При этом она отказалась идти на допрос, чтобы рассказать, о каких нарушениях ей известно.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили и представители оппозиции, обвиняющие власти в нарушениях, должны дать показания и представить доказательства. Если они не явятся на дорос, это будет означать, что обвинения ложные.