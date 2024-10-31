Тбилиси, 31 октября, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Сотрудники МВД Грузии задержали двух человек за массовый вброс бюллетеней на одном из избирательных участков во время парламентских выборов. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Александр Патрин/ТАСС

«Следствием установлено, что обвиняемые во время проведения парламентских выборов 26 октября на 69-м участке села Садахло Марнеульского района с нарушением законодательства в избирательную урну поместили бюллетени», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что из-за вброса бюллетеней голосование на названном участке остановили и его результаты признали недействительными.

Как сообщало ИА Регнум, в Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. По итогам обработки бюллетеней «Грузинская мечта» набрала почти 54% голосов и сможет единолично сформировать правительство.

Несколько оппозиционных партий и президент Грузии Саломе Зурабишвили не признали результаты парламентских выборов. Последняя также заявила о «тотальной фальсификации» их результатов, однако не привела никаких доказательств своего утверждения. Она также призвала жителей республики участвовать в протестных акциях.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскритиковали то, как проходили выборы в парламент Грузии, призвав власти республики тщательно расследовать все сообщения о нарушениях во время голосования. Вместе с тем они не назвали парламентские выборы в Грузии недействительными и не заявили о фальсификациях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 октября заявил, что Москва обеспокоена ультиматумами властям Грузии со стороны стран — участниц ЕС и США. Представитель Кремля отметил, что Россия не вмешивается во внутренние дела соседней страны, а риски цветной революции в республике — это внутреннее дело Грузии.