Тбилиси, 30 октября, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Если президент Грузии Саломе Зурабишвили и представители оппозиции не явятся на допрос в прокуратуру по делу о возможной фальсификации выборов, это будет доказательством ложности обвинений с её стороны. Об этом 30 октября заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Global Look Press/Maria Giulia Molinaro Vitale/Keystone Press Agency Саломе Зурабишвили

Он отметил, что расследование состоится и, если у кого-то есть какие-либо доказательства, необходимо представить их соответствующим госструктурам.

«Если они не явятся в прокуратуру, это будет означать доказательство того, что по отношению к выборам они делали ложные заявления», — сказал Кобахидзе журналистам.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября прокуратура Грузии вызвала Зурабишвили на допрос после её заявлений о возможной фальсификации парламентских выборов в республике. Уточняется, что надзорное ведомство проведёт необходимые следственные и процессуальные действия, а также изучит все связанные с этим заявления президента, отдельных политических партий и представителей наблюдательных миссий.

В Грузии прошли 26 октября парламентские выборы. По итогам обработки бюллетеней «Грузинская мечта» набрала почти 54% голосов, что позволит ей единолично сформировать правительство.

Зурабишвили 27 октября не признала результаты парламентских выборов, а также заявила о «тотальной фальсификации» их результатов, не приведя никаких доказательств своего утверждения. Президент Грузии также призвала жителей республики участвовать в протестных акциях.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 28 октября заявил, что Зурабишвили открыто призывает к государственному перевороту. По словам политика, отстранение от должности и арест в таких случаях является нормальной практикой.