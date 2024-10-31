Москва, 31 октября, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Обвиняемые пока не возместили ущерб в 1,3 млрд рублей по делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ. Об этом 31 октября сообщили в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Ущерб по делу остаётся всё тем же — 1,3 млрд рублей», — процитировало «РИА Новости» источник.

Отмечается, что сумма не возмещается и не меняется.

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело о сухпайках для армии расследуется по ст. 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»). В состав преступной группы, под видом обеспечения военных индивидуальными рационами питания присвоившей денежные средства Минобороны, входили гендиректор, акционеры и соучредители «Грязинского пищевого комбината», а также представители «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно».

В апреле Басманный суд города Москвы арестовал троих членов совета директоров Грязинского пищевого комбината: Михайленко, Ковалевича и Смирнову. В июле стало известно о задержании бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, отвечавшего за материально-техническое обеспечение ведомства. Его отправили под арест в следственный изолятор №2 («Лефортово»). На имущество и банковские счета генерала наложили обеспечительные меры.

Также в уголовном деле о поставках некачественных сухпайков фигурирует АО «Военторг». Организацию подозревают в том, что она могла быть «прослойкой» между Министерством обороны и «Грязинским пищевым комбинатом».