Черкесск, 31 октября, 2024, 10:38 — ИА Регнум. В Черкесске спасатели извлекли живыми трёх человек из-под завалов дома после взрыва. Их передали врачам. Об этом 31 октября сообщили в МЧС по региону.

Халимат Эбзеева/ТАСС

«По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека, 11 человек пострадали», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Из дома эвакуированы 52 человека, которых направят в пункт временного размещения.

Специалисты продолжают разбирать завалы. Сотрудники МЧС занимаются перекрытиями между четвёртым и пятым этажами. На месте происшествия находятся 195 специалистов и 42 единицы техники. Из них от МЧС России прибыли 76 спасателей и 17 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, утром 31 октября в пятиэтажном жилом доме на улице Лободина в Черкесске прогремел взрыв. В результате были частично повреждены четвёртый и пятый этажи здания. Семерым пострадавшим, в числе которых один ребёнок, оказали амбулаторную медпомощь. Один из госпитализированных находится в тяжёлом состоянии.

Предварительной причиной взрыва в Черкесске назвали утечку газа. По данным оперслужб, эпицентр взрыва находился на пятом этаже дома.