Хайфа, Израиль, 31 октября, 2024, 03:49 — ИА Регнум. Ливанское шиитское движение «Хезболла» в течение суток 30 октября выпустило в направлении территории Израиля около 60 снарядов. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«За прошедшие сутки около 60 снарядов, выпущенных «Хезболлой», попали из Ливана в Израиль», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале израильских войск.

Согласно информации ЦАХАЛ, большая часть снарядов была выпущена до 15:00 по местному времени (16:00 мск). В течение суток сирены воздушной тревоги неоднократно звучали на севере Израиля, в том числе в районе Хайфского залива, Верхней и Западной Галилеи.

Сведения о возможных пострадавших или разрушения не приводятся. Точное количество перехваченных снарядов не называется.

Как передавало ИА Регнум, в течение суток 28 октября в результате атак Израиля по территории Ливана погибли по меньшей мере 82 человека, ещё около 180 пострадали. По данным ливанского министерства здравоохранение, это число жертв стало наибольшим с 30 сентября.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что российская сторона глубоко обеспокоена эскалацией насилия в Ливане и выражает солидарность с руководством и народом страны.

30 октября израильская радиостанция Kan сообщила, что Соединённые Штаты предложили план о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой», предусматривающий 60-дневный период, в ходе которого ливанские вооружённые силы при содействии миротворческих сил ООН заменят подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и будут размещены вдоль южных границ. Израильские войска покинут южные районы Ливана в течение семи дней после окончания боевых действий.

По словам премьер-министра Ливана Наджиба Микати, стороны могут добиться прекращения боевых действия в течение ближайших часов или дней. Президент Кипра Никос Христодулидис допустил, что достичь прекращения огня возможно в ближайшие одну или две недели.