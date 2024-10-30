Бейрут, 31 октября, 2024, 00:51 — ИА Регнум. Предложенный американской стороной план о прекращении огня между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла» предусматривает вывод подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с территории Ливана в течение семи дней после окончания боевых действий. Об этом 30 октября сообщила радиостанция Kan.

ИА Регнум «Хезболла», Армия обороны Израиля

Утверждается, что предложенный Соединёнными Штатами план предусматривает 60-дневный период реализации. В рамках этого плана подразделения ливанских вооружённых сил будут размещены вдоль границы с целью недопущения возвращения в южные районы группировок «Хезболлы». Именно ливанские войска заменят подразделения ЦАХАЛ на юге страны, а способствовать быстрому переходу будут миротворческие силы ООН.

По данным радиостанции, всего вдоль границы с Израилем будет развёрнуто до 10 тысяч ливанских военнослужащих. После истечения двухмесячного срока реализации американского предложения Тель-Авив и Бейрут начнут переговоры о разрешении приграничных споров.

При этом издание The Times of Israel со ссылкой на заявление Белого дома сообщило, что представленный Kan проект предложения США о прекращении огня недостоверно отражает текущее состояние переговоров. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати в интервью телеканалу Al Jadeed допустил, что стороны могут добиться прекращения огня в течение ближайших часов или дней.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявила о начале сухопутного вторжения в южные районы Ливана в рамках проведения операции «Стрелы севера». В течение месяца израильская авиация неоднократно атаковала Бейрут и близлежащие районы, называя целями ударов выявленные объекты шиитского движения. Атаки израильских ВВС сопровождались жертвами среди мирного населения. «Хезболла» со своей стороны также наносила удары, в основном по северным районам Израиля, с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов.

26 октября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона глубоко обеспокоена эскалацией насилия в Ливане и выражает солидарность с руководством и народом страны.