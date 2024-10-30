Вашингтон, 31 октября, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Прекращения огня между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла» возможно достичь в течение ближайших двух недель. Об этом 30 октября по итогам переговоров с президентом Соединённых Штатов Америки Джо Байденом в Белом доме заявил президент Кипра Никос Христодулидис.

ИА Регнум Хезболла против ЦАХАЛ

«Ситуация меняется каждый день. Сегодня я настроен оптимистично. Полагаем, что мы сможем достичь прекращения огня в ближайшие одну или две недели», — приводит его слова агентство Reuters.

Президент Кипра добавил, что недавно обсуждал ситуацию на Ближнем Востоке с представителями Израиля, Ливана, Египта и Иордании, подчёркивая необходимость стремления к прекращению огня. По его словам, Кипр также осуществляет поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и содействует в эвакуации мирных граждан в регионе.

Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Белого дома, в ходе встречи с Христодулидисом Джо Байден выразил благодарность Кипру за поддержание морского гуманитарного коридора, по которому в сектор Газа было доставлено более восьми тысяч тонн гуманитарных грузов.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября израильская радиостанция Kan сообщила, что Соединённые Штаты предложили план о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой», предусматривающих 60-дневный период, в ходе которого ливанские вооружённые силы при содействии миротворческих сил ООН заменят подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и будут размещены вдоль южных границ. Израильские войска покинут южные районы Ливана в течение семи дней после окончания боевых действий. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати в интервью телеканалу Al Jadeed допустил, что стороны могут добиться прекращения огня в течение ближайших часов или дней.