Нью-Йорк, США, 31 октября, 2024, 02:00 — ИА Регнум. Действия Соединённых Штатов Америки и их союзников представляют наибольшую угрозу миру и международной безопасности. Об этом 30 октября в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций заявил постоянный представитель Корейской Народно-Демократической Республики при всемирной организации Ким Сон.

Иван Шилов ИА Регнум СБ ООН

«Страны, созвавшие это заседание, включая США, являются главными виновниками подрыва мира и глобальной безопасности… США пытаются скрыть свои намерения по затягиванию украинского конфликта и отвлечь внимание общественности на другие вопросы», — указал дипломат.

По его словам, Соединённые Штаты и их союзники одержимы гегемонистскими амбициями по разжиганию конфликтов и конфронтаций между странами, а также прилагают усилия по укреплению своих военных союзов.

Ким Сон добавил, что Вашингтон усиливал своё присутствие в Восточной Азии и на Корейском полуострове под предлогом якобы укрепления альянса. Кроме того, неоднократно проводились различные военные учения, направленные против КНДР.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления на заседании Совбеза постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные союзники киевского режима, в том числе США, распространяя откровенную дезинформацию о присутствии в РФ военных КНДР и созвав по этому поводу заседание органа всемирной организации, пробили «очередное дно».

Российский дипломат подчеркнул, что подобные обсуждения направлены на отвлечение внимания от существующих проблем, представляющих угрозу международному миру и безопасности. Как указал Небензя, Запад «в разыгранном спектакле» в СБ ООН пытается задним числом оправдать решение отправить войска НАТО на Украину для поддержки главы киевского режима Владимира Зеленского.

При этом министр обороны США Ллойд Остин признался 19 октября, что не может подтвердить заявления о якобы присутствии войск КНДР в зоне спецоперации.

23 октября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что утверждения о якобы отправке военных из КНДР в Россию являются «вбросами и шумихой». Она также подчеркнула, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна в военной сфере не нарушает международного права и не наносит никакого ущерба. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные заявления о военных из КНДР «информационной уткой».