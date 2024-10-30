Нью-Йорк, США, 30 октября, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Запад «разыгрывает спектакль», чтобы задним числом оправдать решение отправить войска НАТО на территорию Украины, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 30 октября на заседании СБ ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Он отметил, что западные страны пошли на такой шаг для помощи главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

«Видим в разыгранном спектакле единственную задачу — попытаться задним числом оправдать своё же решение отправить войска НАТО для поддержания режима просроченного киевского диктатора на плаву», — сказал дипломат.

Небензя также подчеркнул, что у властей Украины никак не получается скрыть информацию о присутствии солдат и инструкторов НАТО на территории, подконтрольной ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия располагает информацией о присутствии на Украине военнослужащих стран НАТО. Он добавил, что эти военные несут большие потери.

27 октября было опубликовано интервью Путина, в котором он отметил, что ВСУ не в состоянии самостоятельно использовать западное дальнобойное вооружение и что в применении указанного оружия им помогают военные НАТО.