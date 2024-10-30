Вашингтон, 30 октября, 2024, 22:28 — ИА Регнум. «План победы» главы киевского режима Владимира Зеленского вызвал обеспокоенность у некоторых союзников Вашингтона, заявил журналистам 30 октября официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

ИА Регнум

Он уточнил, что обсуждение положений этого документа продолжается. Слова Миллера Госдепартамент США приводит на своём сайте.

Официальный представитель не стал называть, какие страны встревожил предложенный план, но отметил, что США узнали об этом «напрямую в разговорах с союзниками».

Вместе с тем Миллер счёл маловероятным вариант, в рамках которого такая реакция осложнит ситуацию с поддержкой Украины американскими союзниками.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября глава киевского режима представил Верховной раде свой «план победы» Украины. Первым пунктом документа стало требование о приглашении Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» киевского режима с переносом боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ с помощью размещения западного оружия на украинской территории, четвёртым — совместная с ЕС и США добыча украинских ценных ресурсов, пятым — использование украинских боевиков для укрепления обороны ЕС после окончания конфликта.

Британский журнал The Economist со ссылкой на американских чиновников написал, что власти США считают, что представленный «план победы» обречён на провал. При этом они не говорят об этом напрямую. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «план победы» главы киевского режима несерьёзен и читается как не очень увлекательный комикс.

Британский военный аналитик Александр Меркурис отметил, что глава киевского режима утратил доверие Запада, представив свой «план победы». По его словам, это также негативно сказалось на отношении западных стран к Украине.