Лондон, 23 октября, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Власти США считают, что «план победы» главы киевского режима Владимира Зеленского обречён на провал, однако они не говорят об этом напрямую, пишет британский журнал The Economist со ссылкой на американских чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Власти США говорят, что этот план обречён на провал. Ещё одна проблема заключается в том, что Вашингтон не делится своими претензиями непосредственно с Зеленским», — приводятся в статье слова одного из чиновников США.

В публикации уточняется, что скептицизм американцев в отношении плана обусловлен, в первую очередь, пунктом о разрешении ударов вглубь РФ. По мнению властей США, это может привести к обострению конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября Зеленский представил Верховной раде свой «план победы» Украины, который включает приглашение Украины в НАТО, перенос боевых действий на территорию России, неядерное сдерживание России с помощью размещения западного оружия на украинской территории и ударов вглубь территории РФ и т.д.

Однако новый генсек НАТО Марк Рютте 16 октября отметил, что о полной поддержке «плана победы» Зеленского говорить рано. Состоится диалог за закрытыми дверями, и невозможно утверждать, что альянс полностью поддерживает все пункты, подчеркнул он.

В Киеве продвигают не «план мира», а план дальнейшей эскалации украинского конфликта с риском прямого военного столкновения НАТО с Россией, подчёркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал намерения киевского режима недальновидными, безрассудными и нелогичными с учётом нынешнего положения Украины в конфликте.

Россия предостерегла иностранных партнёров от поддержки «плана победы» Зеленского, об этом 21 октября заявил директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук. По его словам, в продвигаемой украинскими властями «формуле мира» также не было ни мира, ни формулы, а в «саммите мира» в Бюргенштоке — ни мира, ни саммита. Полищук назвал эти инициативы Киева ультимативными.