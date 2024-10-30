Белград, 30 октября, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Сербский президент Александр Вучич раскрыл подробности телефонного разговора с коллегой из России Владимиром Путиным, в ходе которого главы государств обсудили конфликт на Украине и возможности прекращения огня.

Global Look Press/Predrag Milosavljevic/Xinhua

«Все цели специальной военной операции, как он сказал, будут выполнены», — пересказал Вучич слова Путина в ответ на вопрос о возможности прекращения огня в интервью агентству Bloomberg.

Сербский лидер отметил, что его звонок был связан с саммитом БРИКС в Казани, на который он решил не ехать и о чём планировал российскому лидеру лично, потому что «так поступают джентльмены, так делают настоящие мужчины», даже если собеседник ожидает другого ответа.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября Путин и Вучич впервые за 2,5 года провели телефонный разговор. В ходе него сербский лидер выразил благодарность за поздравления с 80-й годовщиной освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Позднее в этот же день пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и Сербии обсудили в ходе телефонного разговора ряд важных тем, включая ситуацию на Украине и в Косово. Отмечалось, что Путин в ходе беседы дал оценку ходу спецоперации.

Российский лидер в начале сентября заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной, но только на основе уже зафиксированных договоренностей. Глава государства уточнил, что эти договоренности были достигнуты в Стамбуле.

В июне Путин на встрече с руководством МИД называл условия мирных переговоров с Украиной. В их числе — вывод украинской армии из российских регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей и отказ Киева от вступления в НАТО. В Киеве российский мирный план отвергли.