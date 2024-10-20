Белград, 20 октября, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Сербский лидер выразил благодарность за поздравления с 80-й годовщиной освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

РИА Новости/Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич

«Мы не беседовали почти 2,5 года, и у нас состоялся хороший открытый, долгий и содержательный разговор. Мы, конечно же, говорили о 80-й годовщине освобождения Белграда. Я поблагодарил президента Путина за поздравления и указал на непоколебимый свободолюбивый дух сербского народа», — сказал Вучич на видео, опубликованном на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он также отметил, что Сербия благодарна подразделениям Красной армии, которые помогали освобождать столицу страны.

Как сообщало ИА Регнум, в рамках беседы лидеры двух государств планировали также обсудить актуальные мировые и региональные вопросы, включая ситуацию в Косово.

6 сентября Вучич заявил, что готов обсудить с президентом России 80-летнюю годовщину освобождения Белграда от фашистов. Сербский лидер добавил, что стороны также намерены обсудить в числе прочего сотрудничество двух стран в экономической и энергетической сферах.

Путин 4 сентября провёл встречу с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Российский лидер напомнил о глубоких исторических корнях отношений двух стран и подчеркнул, что у Москвы и Белграда большое количество направлений сотрудничества. Глава государства также выразил надежду, что президент Сербии примет участие в саммите БРИКС, который пройдёт в Казани с 22 по 24 октября.