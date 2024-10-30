Вашингтон, 30 октября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. США расширили санкционный список против России, добавив в него десятки физических и юридических лиц, сообщил 30 октября американский минфин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В чёрный список включены заместители министра обороны России Павел Фрадков, Андрей Булыга, Виктор Горемыкин, Александр Фомин, Анна Цивилёва (статс-секретарь). Также в санкционный список внесён гендиректор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа.

Под санкции подпали Московский авиационный институт, НПП «Звезда», компания «Чип и Дип», производитель шин «Кордиант», ООО «Автодом» (Ульяновск), две компании, состоящие в структуре Росатома.

Под санкциями также оказались граждане и компании из других стран, в том числе Китая, Индии, Турции, ОЭА, Таиланда, Швейцарии, Узбекистана.

Минфин США отметил, что меры приняты против уклонистов от санкций из третьих стран и российских производителей, поддерживающих оборонно-промышленный комплекс.

Комментируя расширение санкций, заместитель американского министра финансов Уолли Адейемо заявил, что США и их союзники продолжат принимать меры, чтобы «остановить поток критически важных инструментов и технологий», используемых Россией в конфликте с Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа Вашингтон добавил в санкционный список против России 400 физических и юридических лиц. Под санкциями оказались 34 гражданина России, в том числе сын главы Минобороны Павел Белоусов.

Среди компаний, включённых в чёрный список, оказались Магнитогорский металлургический комбинат, Заполярная строительная компания, ООО «Сжиженный природный газ Якутия», а также компании, связанные с российским оборонно-промышленным комплексом.

Британские власти 28 октября объявили о расширении санкционного списка против России. В него добавлены три российских компании и три физических лица, в том числе владелец ООО «КГ Структура» Николай Тупикин.