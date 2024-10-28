Лондон, 28 октября, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Великобритания расширила список антироссийских санкций, включив в него шесть новых позиций, следует из документа, опубликованного 28 октября на сайте британского правительства.

ИА Регнум

Под ограничительные меры попали группа компаний «Структура», Агентство социального проектирования (АСП) и всероссийский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций АНО «Диалог».

Кроме того, санкции введены в отношении владельца «Структуры» Николая Тупикина, основателя АСП Ильи Гамбашидзе и директора программы АСП Андрея Перлы.

Согласно заявлению британского МИД, АСП и «Структура» якобы пытались по заданию РФ провести «серию операций по вмешательству для подрыва демократии и ослабления международной поддержки Украины».

Как передавало ИА Регнум, 17 октября Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырёх танкеров для перевозки сжиженного природного газа.

26 сентября Лондон в рамках антироссийского санкционного режима ввёл ограничения в отношении пяти судов-газовозов и двух компаний из РФ.

10 сентября Британия ввела санкции в отношении Воздушно-космических сил РФ, 924-го Государственного центра беспилотной авиации и командования военно-транспортной авиации. Также были введены ограничения в отношении семи юридических и физических лиц из Ирана за якобы имевшее место оказание помощи России.

Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что антироссийские санкции привели к обратному результату. Запад ожидал, что экономика страны развалится, но она, напротив, растёт и развивается, подчёркивал глава государства.