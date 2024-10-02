Москва, 2 октября, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что западным союзникам Украины необходимо разрешить стране наносить удары по российским аэропортам, свидетельствуют лишь о бесславном конце его карьеры. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 2 октября.

Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency Жозеп Боррель

«Он всегда был вдохновителем по антироссийской деятельности и давно перешел всевозможные границы как дипломат и политик <…> Такие заявление говорят о бесславном конце его карьеры», — сообщила дипломат в ходе брифинга.

По мнению Захаровой, слова Борреля являются «не чем иным, как пропагандой англосаксов». Своего европейского коллегу дипломат за агрессивные высказывания в адрес России назвала «подколодной змеёй».

30 сентября Боррель заявил, что призывает западных союзников Киева разрешить ВСУ бить западным оружием по аэропортам и ракетным площадкам на территории России.

Как передавало ИА Регнум, 16 сентября Боррель заявил, что отказ некоторых стран Евросоюза позволить украинской армии обстреливать территорию России с помощью западного оружия подрывает доверие к поддержке ЕС. Он добавил, что этот вопрос обсудят на ближайшем заседании Генассамблеи ООН.

17 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что врагов России, выступающих с преступными призывами, ожидает неотвратимое возмездие, где бы они ни находились. Он также предложил использовать оружие противника и подумать над тем, чтобы создать открытую общественную электронную базу врагов России, где указывать их персональные данные для «прикладных целей».

Президент России Владимир Путин 12 сентября назвал подменой понятий идущее на Западе обсуждение о «разрешении» Киеву бить высокоточным оружием НАТО для ударов вглубь РФ, так как у Украины нет необходимых специалистов и разведданных со спутников альянса. Путин уточнил, что в этом случае речь идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте против России.