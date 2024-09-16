Брюссель, 16 сентября, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Отказ некоторых европейских стран разрешить Украине наносить удары западным оружием вглубь территории России подрывает доверие к поддержке Евросоюза. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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По его словам, страны ЕС обязались помочь Украине «обороняться».

«Некоторые государства-члены согласились с этой моей позицией, в то время как другие оставили этот вопрос на усмотрение отдельных стран, поэтому единой позиции ЕС по этому вопросу нет. Однако ясно, что… нынешняя политика очень дорого обходится с точки зрения украинских жизней и подрывает доверие к нашей решимости поддерживать Украину», — написал он в своём блоге.

Боррель добавил, что дискуссии по использованию Киевом западного оружия должны продолжиться на ближайшем заседании Генассамблеи ООН.

Как передавало ИА Регнум, тему применения западного оружия для ударов вглубь России обсуждали на встрече в Киеве 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава киевского режима Владимир Зеленский, однако никаких решений принято не было.

Пресс-сектетарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 11 сентября, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. Он отметил, что Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, но у них не очень получается.

Президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь РФ. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Президент подчеркнул, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.