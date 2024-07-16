Вашингтон, 16 июля, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Журналистам из пула министра иностранных дел России Сергея Лаврова выдали визы с ограничениями передвижения в США.

Zboralski Американская виза

Для въезда в страну представителям СМИ выдали документы с отметкой, что они могут находиться на расстоянии не более 40 км от центра Нью-Йорка.

В сентябре 2023 года журналистам также с ограничениями выдавали визы для освещения участия Лаврова в неделе высокого уровня ООН. В частности, представителям прессы было недоступно посещение для интервью Вашингтона.

При этом в январе 2024 года во время посещения ООН министром иностранных дел России въездные документы для СМИ ограничений не содержали.

Как передавало ИА Регнум, делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла ночью 16 июля в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН в рамках российского председательства. Повестка рассчитана на два дня работы — с 16 по 17 июля.

Россия привержена своим обязательствам в Совбезе ООН. В рамках председательства с 1 июля ей предстоит большая работа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Под председательством России пройдёт ряд заседаний СБ ООН, посвящённых урегулированию на Ближнем Востоке, сотрудничеству с различными региональными организациями, такими как Шанхайская организация сотрудничества, Организация Договора о коллективной безопасности и Содружество Независимых Государств, а также новому глобальному «уравнению безопасности».