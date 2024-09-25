Вашингтон, 25 сентября, 2024, 04:32 — ИА Регнум. Представители СМИ, сопровождающие главу МИД России Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН, столкнулись с ограничениями в полученных американских визах.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Журналистам из пула Лаврова выдали визы с условием, что они могут находиться на расстоянии не более 25 миль (40 км) от центра Нью-Йорка.

В данном случае журналисты с ограничениями в визах не смогут, например, посетить Вашингтон для интервью.

Подобные ограничения для СМИ не являются чем-то новым. В сентябре 2023 года визы для освещения участия Лаврова в неделе высокого уровня ООН также были выданы с ограничениями.

В июле этого года представители российских СМИ во время председательства России в Совете Безопасности ООН также получили визы, которые позволяли им совершать поездки в США «с целью немедленного и непрерывного транзита в штаб-квартиру ООН».

Как сообщало ИА Регнум, российская делегация на 79-й Генассамблее ООН почти в полном составе получила американские визы, заявил 14 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков.

Дипломат выразил надежду, что в остающееся до начала мероприятия в Нью-Йорке время американские коллеги выдадут оставшиеся визы.

Президент России Владимир Путин 31 августа утвердил состав российской делегации на 79-й сессии Генассамблеи ООН. В делегацию вошли десять человек, среди которых министр иностранных дел России Сергей Лавров, постпред РФ в ООН Василий Небензя, замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели комитетов по международным делам в Госдуме и Совете Федерации Леонид Слуцкий и Григорий Карасин.