Курск, 30 октября, 2024, 08:18 — ИА Регнум. В ночь на 30 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России уничтожили пять беспилотников украинских формирований в небе над Курской областью. Об этом 30 октября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Ночью наша ПВО сбила пять украинских БПЛА самолётного типа. Часть обломков упала в Железногорске», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Смирнова, в результате этого произошло незначительно возгорание сухой травы и крыши одного из административных зданий, которое было ликвидировано в оперативном порядке.

Глава области также призвал жителей не трогать обломки дронов и не приближаться к ним, так как это очень опасно. Сообщать о них следует по телефону 112.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минобороны рассказали, что в ночь на 30 октября российские средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника над территорией РФ. Семь дронов из этого числа сбили над Ростовской областью, пять — над Курской, четыре — над Смоленской, по три над Орловской и Брянской областями, ещё один — над Белгородской областью.

Днём 29 октября силы ПВО ВС России сбили беспилотник украинских боевиков возле побережья полуострова Крым. Киевский режим использовал для попытки теракта дрон самолётного типа.