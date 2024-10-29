Москва, 29 октября, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России уничтожили беспилотный летательный аппарат украинских формирований возле побережья полуострова Крым. Об этом 29 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Николай Гынгазов/ТАСС

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 29 октября российские средства ПВО сбили в общей сложности семь украинских беспилотников над тремя регионами РФ и над акваторией Чёрного моря. Уточнялось, что над Белгородской, Брянской и Курской областями было уничтожено по два БПЛА и ещё один над Чёрным морем.

Вечером 28 октября силы ПВО армии России сбили за час 15 дронов украинских боевиков над территорией трёх российских регионов. По информации Минобороны, восемь беспилотников сбили над Курской областью, шесть над Брянской и ещё один над Орловской областью.

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