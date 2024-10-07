Курск, 7 октября, 2024, 22:32 — ИА Регнум. Оператора итальянской телекомпании Симоне Траини и репортёра Стефанию Баттистини заочно арестовали за незаконное пересечение госграницы России для съёмки репортажа о вторжении украинских войск в приграничном городе Судже Курской области. Об этом сообщили 7 октября в объединённой пресс-службе судебной системы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Оператор Симоне Траини и репортёр Стефаниа Баттистини с иными неустановленными лицами, следуя с территории Украины, въехали в Российскую Федерацию с целью съёмки репортажа о вторжении 6 августа 2024 года вооружённых формирований Украины на территорию Суджанского района Курской области с применением танков, артиллерии и иной легкобронированной техники. После незаконного пересечения госграницы РФ Симоне Траини и Стефаниа Баттистини на транспортном средстве вооружённых формирований Украины проследовали в город Суджу Курской области», — уточнили в Telegram-канале объединённой пресс-службы.

Отмечается, что Траини и Баттистини предъявили обвинения по ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы РФ»).

Суд избрал журналистам меру пресечения в виде заключения под стражу с момента их задержания на территории России или с момента экстрадиции.

При этом решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа ВСУ незаконно вторглись на территорию Курской области. 17 августа ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении госграницы РФ в отношении итальянских журналистов телерадиокомпании Rai Симоне Траини и Стефании Баттистини.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, репортёров сопроводили в Курскую область с украинской стороны границы, вероятно, с целью выдавать не соответствующую действительности информацию в регионе.

7 октября ФСБ РФ возбудила ещё два уголовных дела против журналиста швейцарского издательского холдинга СН Media Курта Пельды и журналиста французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент за незаконное проникновение на территорию Курской области вместе с ВСУ. В общей сложности фигурантами подобных дел стали уже 14 иностранных журналистов.

Вторжение украинских формирований в приграничье Курской области преследовало цель спровоцировать непропорционально жёсткий ответ со стороны России. Атака боевиков на курское приграничье снова показала преступную сущность киевского режима, подчеркнул 4 октября директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников.