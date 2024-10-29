Москва, 29 октября, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут переведены на новые, более эффективные ракетные комплексы, заявил 29 октября президент РФ Владимир Путин в ходе время тренировки стратегических сил сдерживания.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Будем планомерно переводить РВСН на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые по сравнению с предыдущими поколениями обладают более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что важнейшее качество новых ракетных комплексов — повышенные возможности по преодолению систем противоракетной обороны (ПРО).

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3925940" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин дал старт тренировке стратегических сил сдерживания

Путин также отметил, что сегодня в состав военно-морского флота продолжается ввод новейших атомных подводных крейсеров, идёт модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации.

Глава государства также сообщил, что оснащённость ядерных сил России современными образцами вооружения достигла около 94%. Он подчеркнул, что страна не намерены втягиваться в новую гонку вооружений, но будет поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября Путин по видеосвязи из ситуационного центра в Кремле дал старт тренировке российских стратегических сил ядерного сдерживания. Во время учений будут отработаны пуски ракет.

Глава государства напомнил, что применение ядерного оружия Россия рассматривает как крайнюю исключительную меру для обеспечения своей безопасности. Ядерная триада позволяет решать задачи стратегического сдерживания и поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире.