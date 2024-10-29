Москва, 29 октября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Оснащённость ядерных сил России современными образцами вооружения достигла примерно 94%. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания.

Иван Шилов ИА Регнум

«Будем планомерно переводить РВСН на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые по сравнению с предыдущими поколениями обладают более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и, что крайне важно, повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны», — добавил он.

Путин при этом подчеркнул, что Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений, но при этом страна будет поддерживать ядерные силы на необходимом уровне.

Как передавало ИА Регнум, Путин 29 октября по видеосвязи дал старт тренировке российских стратегических сил ядерного сдерживания. Он подчеркнул, что использование этого вооружения является исключительной мерой для обеспечения безопасности России.

25 сентября Путин заявил о необходимости внести дополнения в ядерную доктрину. В её новой версии агрессия против России со стороны неядерного государства при поддержке ядерного государства будет расценена как их совместное нападение на РФ. Также основанием для ядерного ответа может стать критическая угроза суверенитету страны при использовании обычных вооружений.