Москва, 23 октября, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Западные союзники не поддержат «план победы» главы киевского режима Владимира Зеленского и не дадут согласие наносить ракетные удары вглубь России. Никто не хочет третьей мировой войны. Такое мнение высказал «РИА Новости» бразильский журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар.

ИА Регнум План победы Зеленского, западные СМИ

«Даже западные партнёры сказали, что это нелепо. Никто не принял «план победы», потому что они знают, что это всего лишь пиар-операция», — считает эксперт.

Эскобар также заявил, что выглядит «план» как просьба Зеленского, который попрошайничает и ждёт разрешения бить по целям внутри России.

Союзники слушают и отказывают. Все отказы сводятся к одному простому объяснению: «потому что это третья мировая война, если мы дадим этому зелёный свет», добавил Пепе Эскобар.

По его мнению, помощь Киеву неэффективна, как и нападение ВСУ на Курскую область.

Как сообщало ИА Регнум, в конфликте на Украине проиграл Запад, на мировую арену выходят новые игроки. Изоляцию России не поддержали в большинстве стран, заявил французский антрополог, демограф, историк Эммануэль Тодд.

Россия предостерегла иностранных партнёров от поддержки «плана победы», Владимиром Зеленским, 21 октября заявил директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук. По его словам, в продвигаемой украинскими властями «формуле мира» также не было ни мира, ни формулы, а в «саммите мира» в Бюргенштоке — ни мира, ни саммита. Полищук назвал эти инициативы Киева ультимативными.

16 октября глава Зеленский представил свой «план победы», первым пунктом которого является приглашение Украины в НАТО. Новый генсек альянса Марк Рютте в тот же день отметил, что пока преждевременно говорить о полной поддержке этого плана. Также «план победы», в частности, предполагает «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине.