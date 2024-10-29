Краснодар, 29 октября, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Убийца бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого Сергей Денисенко приговорён к 25 годам лишения свободы. Такое решение 29 октября принял Краснодарский краевой суд.

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«Осуждённому Денисенко назначить по совокупности совершённых преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 25 лет», — огласил приговор судья.

Первые пять лет Денисенко проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Также ему назначены штраф 500 тыс. рублей и ограничение свободы на 1 год и 9 месяцев после освобождения.

Как передавало ИА Регнум, Денисенко обвинили в убийстве по найму (п. п. «б, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ) и в госизмене (ст. 275 УК РФ). По данным следствия, в октябре 2022 года он вступил в группу и получил от неё поручение убить Ржицкого «в связи с его служебной деятельностью».

Получив это задание и пистолет с глушителем, Денисенко выяснил распорядок дня Ржицкого, выбрал место и дату нападения. Рано утром 10 июля 2023 года он подкараулил Ржицкого, когда тот совершал пробежку, и произвёл не менее восьми выстрелов.

Причастность Денисенко к преступлению быстро установили. Его задержали в Туапсинском районе в рамках уголовного дела об убийстве. При обыске у него нашли авиабилеты в Турцию и Швейцарию. На допросе он дал признательные показания.

В декабре 2023 года Денисенко признался, что убийство организовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), которые руководили его действиями.