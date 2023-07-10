Краснодар, 10 июля, 2023, 23:03 — ИА Регнум. Уголовное дело об убийстве замначальника отдела по мобилизации Станислава Ржицкого возбудили в Следственном управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным следствия, тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было найдено рано утром 10 июля в районе улицы Береговой в Краснодаре.

«Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации МО город Краснодар (ст.105 УК РФ)», — сказано в сообщении СУ СК по региону. По данной статье виновному в преступлении может грозить лишение свободы на длительный срок, вплоть до пожизненного.

Уточняется, что по данному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с целью установить обстоятельства произошедшего, а также лицо, причастное к совершению преступления. Руководитель следственного управления СКР по региону Андрей Маслов поставил ход и результаты расследования уголовного дела на свой контроль, по его поручению уголовное дело передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР.

Ранее ИА Регнум сообщало об убийстве в Краснодаре замглавы городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.

Военного застрелили во время утренней пробежки неподалёку от спорткомплекса «Олимп». По предварительным данным, убийца произвёл несколько выстрелов и покинул место преступления.