Москва, 22 декабря, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Сергей Денисенко, который проходит подозреваемым по делу об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого, дал показания о том, что убийство организовано сотрудниками СБУ, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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«Денисенко вину признал в полном объёме, показания подтвердил при выходе на место с применением видеосъёмки, сообщил, где приобрёл и хранил оружие и боеприпасы к нему, а также описал маршрут своих передвижений как во время, так и после преступления, а также рассказал, что организацию убийства осуществили сотрудники СБУ, от которых он получал указания по реализации задуманного преступления», — сообщили в прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что уголовное дело находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю. Срок следствия продлён до февраля, завершить расследование планируется в первом квартале 2024 года.

В октябре газета The Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники писала, что за убийствами Ржицкого и военкора Владлена Татарского стоит Украина.

Как передавало ИА Регнум, Ржицкого убили 10 июля в Краснодаре. Его застрелили во время утренней пробежки рядом со спорткомплексом «Олимп». Убийца произвёл несколько выстрелов и скрылся, Ржицкий погиб на месте.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Вскоре в СК раскрыли личность подозреваемого — им оказался 63-летний Сергей Денисенко. На допросе он признался, что заранее снял дом в Туапсе, где планировал спрятаться после убийства, чтобы затем бежать в Швейцарию.

Суд арестовал Денисенко. Позднее ему предъявили обвинение в умышленном убийстве.