Краснодар, 10 июля, 2023, 20:33 — ИА Регнум. В Краснодаре убили замглавы городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом стало известно 10 июля.

Сообщается, что военного застрелили во время утренней пробежки неподалёку от спорткомлекса «Олимп». Убийца произвёл несколько выстрелов и покинул место преступления. Ржицкий погиб на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

«Подозреваемых устанавливают», — сообщил ТАСС.

Ранее Ржицкий был командиром подводной лодки «Краснодар» и капитаном II ранга.