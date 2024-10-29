Москва, 29 октября, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело, в том числе о теракте, после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских боевиков на автомобиль в Льговском районе Курской области, в результате чего погибли два мирных жителя. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Главного военно-следственном управлении СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«ГВСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… «убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти», «умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом», «террористический акт», «незаконный оборот оружия и взрывчатки» и «незаконное пересечение госграницы РФ», в отношении боевиков вооружённых формирований Украины, а также иных украинских военизированных групп и участников наёмнических формирований», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи установили, что 28 октября украинские войска с помощью FPV-дрона атаковали автомобиль в Льговской районе Курской области, в результате чего погибли два мирных жителя.

В ведомстве также уточнили, что в ходе следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители украинских формирований, которые совершили эти преступления.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о гибели двух мирных жителей при атаке украинского дрона на автомобиль в Льговском районе. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Американская газета The New York Times 27 октября опубликовала свидетельства военных преступлений украинских боевиков, участвующих во вторжении в курское приграничье. Местные жители рассказали журналистам о намеренных ударах украинской армии по мирным жителям, также газета опубликовала фотографии тел погибших.

Житель Суджи Курской 7 октября рассказал, что в город вместе с украинскими формирования зашли наёмники из Польши. По его словам, они согнали вместе стариков и молодых людей и расстреляли.