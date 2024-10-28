Курск, 28 октября, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Двое мирных жителей погибли при атаке дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Льговском районе Курской области. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Украинский коптер атаковал автомобиль мирного жителя, было сброшено два взрывных устройства. Двое молодых людей, которые находились внутри, скончались на месте», — написал он в Telegram-канале.

Смирнов выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

Как передавало ИА Регнум, американская газета The New York Times 27 октября опубликовала статью, в которой привела свидетельства того, что украинские бойцы, вторгшиеся в Курскую область, совершали военные преступления. Местные жители рассказали журналистам о намеренных ударах военнослужащих ВСУ по мирным жителях. Издание также опубликовало снимки тел погибших.

Житель города Суджи Курской 7 октября рассказал, что в этот населённый пункт вместе с украинскими военными вошли польские наёмники. Они согнали вместе стариков и молодых людей и расстреляли.

Отряды ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Российские войска не дали им пройти дальше приграничных районов. По данным на 28 октября, потери украинских войск на этом направлении составили более 27 530 военнослужащих.