Тбилиси, 28 октября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили причастна к организации беспорядков в республике после результатов парламентских выборов. Такое мнение 28 октября выразил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Katharina SchrÃ¶der/Global Look Press

«Вы видите, что госпожа Саломе <…> прямо участвует в том сценарии, который называется «беспорядки в стране», — заявил Папуашвили на брифинге.

По словам спикера, Саломе готовит протесты в координации с грузинской оппозицией.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября президент Грузии заявила, что не признаёт результаты парламентских выборов, по итогам которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Она назвала эти результаты «тотальной фальсификацией», бездоказательно обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела в Грузии и призвала жителей страны участвовать в протестах.

Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась у Саломе, чем «грузинское» будущее хуже «европейского», и напомнила, что именно США отняли у ЕС «европейское будущее», лишив его стабильной ресурсной подпитки, обвалив экономику, наводнив нелегальными мигрантами.

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин 27 октября сообщил, что голосование на выборах в Грузии прошло максимально спокойно и правомерно. По его мнению, на это фоне грузинской оппозиции будет очень непросто раскручивать тему «несправедливости» итогов выборов.