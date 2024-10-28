Москва, 28 октября, 2024, 20:58 — ИА Регнум. России нет смысла реагировать на обвинения со стороны Нидерландов в кибератаках на НАТО и Евросоюз, так как не представлено никаких доказательств. Об этом 28 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

Журналисты попросили его прокомментировать доклад координатора по борьбе с терроризмом и безопасности Нидерландов Питера-Япа Алберсберга, который обвинил Россию, Китай и Турцию в различных кибератаках. Песков спросил, были ли представлены доказательства, ему ответили, что нет.

«Нет смысла даже реагировать», — заявил после этого официальный представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, на Западе неоднократно обвиняли Россию в совершении кибератак, не предъявляя доказательств. В мае глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что РФ якобы организовала взлом электронной почты ряда представителей руководства страны. Жители ФРГ высмеяли её слова, указав на то, что не было представлено никаких доказательств.

В июле Госдепартамент США обвинил российские спецслужбы в причастности к хакерским атакам в Европе. Посольство РФ в Вашингтоне указало на голословность таких заявлений и отметило, что они являются частью антироссийской пропагандистской кампании.