Берлин, 4 мая, 2024, 20:50 — ИА Регнум. Пользователи соцсети X высмеяли заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, которая в эфире телеканала ARD обвинила Россию в хакерской кибератаке на электронную почту ряда представителей руководства страны.

Иван Шилов ИА Регнум

Министр назвала кибератаку «угрозой демократии», а России пригрозила последствиями. Многие пользователи отметили, что правительство не представило доказательств.

«И откуда они знают, что кибератаки осуществили российские государственные хакеры? Серьёзно, насколько глупыми, по вашему мнению, являются ваши зрители?» — написал пользователь rob_ert6.

«Нашли российский паспорт? Приятно, что вы сразу знаете виновника подобного. Возможно, вам стоит использовать тех же следователей для расследования по «Северным потокам», — сыронизировал Райт_Сандро.

«Ох уж эти русские… Они регулярно скачивают по одному носку из моей стиральной машины, а в ней даже нет интернета», — подчеркнул нелепость обвинений GRabbit171.

«У вас есть что-то, кроме ненависти к русским? Хватит!» — возмутилась Roswitha Baltes.

Многие пользователи усомнились в компетенции членов правительства в элементарных вопросах кибербезопасности. Они также задались вопросом, что такого могла пересылать Бербок и другие министры по незащищённой почте, что раскрытие этих данных называют угрозой.

«Ха-ха-ха… Кто-то снова забыл обновить антивирусное программное обеспечение?» — написал bussmann.

«Эти идиоты всё ещё используют Microsoft?» — удивился Emosensi.

«Не понимаю, я всегда думал, что рабочие сотовые телефоны правительства защищены, но кто-то, видимо, был очень глуп и скачал трояна», — предположил PedroSuenz.

«Что актуального для России в письмах и что может угрожать национальной безопасности?» — задумался alni1964.

Фразу Бербок про угрозу демократии также высмеяли. Жители Германии назвали самой большой угрозой стране саму главу МИД и правящую коалицию партий, прозванную «Светофор» из-за соответствующих расцветок их символики.

«Угроза нашей демократии» — это светофор бездельников!» — написал GeraldGrosz.

«Самая большая опасность для страны сейчас у микрофона!» — заявил andreasbirk.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая МИД Германии вызвал и. о. временного поверенного в делах посольства России и выразил ему протест, обвинив Москву в хакерской атаке, совершённой в ноябре 2023 года. Берлин обвинил в кибератаке группировку АРТ28 и заявил о причастности России.

Посольство России в Германии категорически отвергло причастность государственных российских к группе АРТ28. Оно также назвало обвинения бездоказательными.