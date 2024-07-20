Вашингтон, 20 июля, 2024, 05:27 — ИА Регнум. Обвинения россиян в кибератаках являются частью пропаганды США, заявили 20 июля в посольстве РФ в Вашингтоне.

Washington.mid.ru Здание посольства России в США

В дипмиссии отреагировали на заявление Госдепартамента, в котором Россию голословно называли «тихой гаванью» для киберпреступников, осуществляющих «вредоносную» деятельность против США и их союзников.

В Telegram-канале дипломаты назвали данный выпад очередным элементом пропагандистской кампании против России. Одним из излюбленных методов Вашингтона остаётся формирование непроницаемой атмосферы русофобии, добавили в посольстве.

Примечательно, что именно по инициативе американской администрации были свёрнуты профильные каналы коммуникаций, где обсуждались вопросы информационной безопасности. В случае, если власти США действительно заинтересованы в равноправном диалоге, они знают куда адресовать свои озабоченности, подытожили в посольстве.

Как передавало ИА Регнум, посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что утверждения Госдепартамента США о том, что российские спецслужбы якобы причастны к кибератакам в Европе, являются лживой пропагандой, подтверждающей отказ Вашингтона от конструктивного диалога. Количество подобных заявлений будет только увеличиваться по мере приближения даты проведения выборов президента США, как это происходило и в предыдущие годы, считает дипломат.

Именно Запад встал на путь милитаризации информационного пространства, регулярно прибегая к кибератакам. По статистике большинство хакерских атак в мире происходит с территории США. При этом в России неотъемлемой частью государственной политики является борьба с криминальными структурами, заключил Антонов.