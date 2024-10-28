Курск, 28 октября, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение порядка 20 минут уничтожили над Железногорском в Курской области семь дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 28 октября сообщил глава региона Алексей Смирнов.

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По его словам, сначала были сбиты три беспилотника самолётного типа. Спустя 18 минут средства ПВО отработали ещё по четырём целям, запущенным украинской армией.

«В результате падения обломков было повреждено шесть автомобилей местных жителей», — написал Смирнов в Telegram-канале.

Губернатор призвал жителей при обнаружении не касаться обломков дронов и не подходить близко, а сразу сообщить о находке экстренным службам.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября силы ПВО сбили по шесть беспилотников над Брянской и Орловской областями. Ещё пять были сбиты над Липецкой. В этот же день в Курской области двое мирных жителей погибли при атаке украинского дрона на автомобиль в Льговском районе. Они скончались на месте.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 28 октября дежурными силами ПВО был уничтожен и перехвачен 21 украинский дрон. 13 беспилотников самолётного типа перехвачены над Белгородской областью, шесть — над Брянской, один БПЛА уничтожен в Воронежской области и один — над территорией Курской.