Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Брянской областью
Брянск, 28 октября, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Брянской области шесть беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 28 октября сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены шесть БпЛА самолётного типа», — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, в результате украинской атаки никто не пострадал, разрушений нет. Оперативные и экстренные службы прибыли на место происшествия.
Ранее в этот же день глава области проинформировал о пяти сбитых дронах ВСУ.
Как сообщало ИА Регнум, днём 28 октября средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников в небе над Орловской областью и пять дронов над Липецкой областью.
В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 28 октября дежурными силами ПВО был уничтожен и перехвачен 21 украинский дрон. 13 беспилотников самолётного типа перехвачены над Белгородской областью, шесть — над Брянской, один БПЛА уничтожен в Воронежской области и один — над территорией Курской.