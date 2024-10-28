Брянск, 28 октября, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Брянской области шесть беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 28 октября сообщил глава региона Александр Богомаз.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены шесть БпЛА самолётного типа», — написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, в результате украинской атаки никто не пострадал, разрушений нет. Оперативные и экстренные службы прибыли на место происшествия.

Ранее в этот же день глава области проинформировал о пяти сбитых дронах ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, днём 28 октября средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников в небе над Орловской областью и пять дронов над Липецкой областью.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 28 октября дежурными силами ПВО был уничтожен и перехвачен 21 украинский дрон. 13 беспилотников самолётного типа перехвачены над Белгородской областью, шесть — над Брянской, один БПЛА уничтожен в Воронежской области и один — над территорией Курской.