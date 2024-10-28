Брюссель, 28 октября, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Для получения Киевом кредита на 35 млрд евро с погашением за счёт доходов замороженных российских активов Украине необходимо следовать политике Евросоюза и соблюдать «демократические механизмы». Такое предварительное требование содержится в официальном решении ЕС, опубликованном 28 октября.

Сергей Корсун ИА Регнум

Оно вступает в силу на следующий день с момента размещения.

«Предварительным условием предоставления кредита является продолжение Украиной поддержания и уважения эффективных демократических механизмов, в том числе многопартийной парламентской системы и верховенства права, а также гарантирование соблюдения прав человека, в том числе прав лиц, принадлежащих к меньшинствам», — отмечается в документе.

Стране — получателю кредита также необходимо помогать ЕС с восстановлением, реконструкцией и совершенствованием военной промышленности и других актуальных программ Евросоюза.

Если любое из предварительных условий будет нарушено, Киев лишится выплат от союза из доходов от активов РФ на погашение взятых кредитов. После этого Еврокомиссия может потребовать досрочного погашения.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября в Страсбурге прошла пленарная сессия Европарламента, в ходе которой одобрили предложенный Еврокомиссией механизм выделения Киеву кредита в €35 млрд с погашением за счёт доходов от замороженных активов России. За проголосовали 518 евродепутатов из 635 голосовавших, против высказались 56 парламентариев, еще 61 депутат воздержался.

В середине июня лидеры стран G7 договорились выделить Украине $50 млрд до конца года. Кредит предполагалось гасить за счёт прибыли от замороженных российских активов.

Президент России Владимир Путин предупредил, что любые попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия ЕС очередной мошеннической схемой Брюсселя по присвоению чужой собственности. Дипломат также отметила, что решительный ответ России на подобные действия не заставит себя долго ждать.