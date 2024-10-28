Москва, 28 октября, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 114-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением села Цукурино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Текст поздравительной телеграммы 28 октября опубликовало российское военное ведомство.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«В ходе проведения специальной военной операции соединение выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле», — говорится в ней.

Белоусов отметил, что военные бригады уверенно ведут продвижение на красноармейском направлении в зоне спецоперации и в результате их профессиональных и решительных действий украинские формирования понесли существенные потери и не смогли добиться своих целей.

Министр подчеркнул, что Россия всегда будет помнить подвиги своих защитников, которые отдали жизнь за её целостность и неприкосновенность. Он также поблагодарил российских военных за выполнение боевых задач и верность воинской присяге, выразив уверенность в том, что они будут и далее с честью служить Родине и надёжно обеспечивать её безопасность.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 октября стало известно об освобождении села Цукурино в ДНР. Отмечалось, что за сутки противник лишился на этом направлении свыше 520 бойцов, двух боевых бронированных машин, трёх автомобилей, гаубицы «Мста-Б», двух орудий Д-20 и двух гаубиц Д-30.

Армия России 27 октября освободила населённый пункт Измайловка на территории ДНР. За сутки украинские формирования потеряли в зоне ответственности группировки российских войск «Центр» до 600 боевиков и 16 единиц техники.

Российские военные 26 октября водрузили флаг на крыше здания в Горняке в ДНР. Оборону украинских боевиков в населённом пункте удалось прорвать танковым подразделениям при поддержке штурмовых групп.