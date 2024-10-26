Донецк, 26 октября, 2024, 21:01 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России водрузили флаг своего подразделения на крыше одного из зданий в Горняке Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Сегодня бойцы подразделения водрузили флаг 114-й бригады на крышу одного из зданий в Горняке», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

По словам главы республики, оборону противника прорвали танковые подразделения при поддержке штурмовых групп. Он также добавил, что российские бойцы нанесли тяжёлые удары по большим скоплениям живой силы ВСУ.

Денис Пушилин отметил, что это направление является стратегически важным.

26 октября в Telegram-канале WarGonzo военного корреспондента Семёна Пегова появилась информация о том, что ВС РФ освободили населённый пункт Горняк в ДНР. В этот же день стало известно, что российские бойцы подняли российский флаг на крыше здания в центре населённого пункта Горняк.

Также 26 октября Минобороны РФ доложило об освобождении Александрополя в ДНР. Днём ранее, 25 октября, оборонное ведомство сообщило, что ВС РФ за неделю освободили четыре населённых пункта в ДНР.

Так, бойцы группировки войск «Запад» взяли под контроль населённый пункт Новосадовое, военные группировки войск «Юг» заняли два населённых пункта — Зоряное и Серебрянка в ДНР. Кроме того, российские войска освободили Николаевку.