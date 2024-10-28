Донецк, 28 октября, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за минувшие сутки освободили населённый пункт Цукурино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 октября сообщили в Минобороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Цукурино в ДНР», — заявили в ведомстве.

Военные Центральной группировки поразили живую силу и технику 24-й механизированной, 58-й мотопехотной, 142-й пехотной, 5-й десантно-штурмовой бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) и 241-й бригады теробороны в районах поселений Димитров, Александро-Калиново, Правдовка и Вишневое Донецкой Народной Республики.

Были отражены 11 контратак штурмовых групп 42-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й, 150-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Украинская армия потеряла более 520 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152 мм гаубицу «Мста-Б», два 152 мм орудия Д-20 и две 122 мм гаубицы Д-30. Российские военные уничтожили израильский тактический радиолокационный комплекс ieMHR.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября военные группировки «Центр» освободили населённый пункт Измайловка в ДНР. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили до 600 человек, также украинская армия лишилась 16 единиц техники.

Днём ранее бойцы российских войск водрузили флаг на крыше здания в Горняке в ДНР. Оборону противника прорвали танковые подразделения при поддержке штурмовых групп.