Воронеж, 28 октября, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Александр Гусев 28 октября призвал жителей не публиковать фото и видео с результатами атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на регион.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, кадры из двух районов появились прошедшей ночью и сразу были размещены в украинских и западных информканалах.

«Напоминаю, что публикация фотографий и видеозаписей последствий ударов противника недопустима! К особенно трагическим последствиям она может привести в период работы на объекте оперативных служб или при указании местности», — написал глава региона в Telegram-канале.

Он напомнил, что украинская армия может использовать кадры для оценки последствий атак и корректировки будущих ударов.

Гусев поблагодарил тех, кто размещал фото и видео с размытием объектов, но отметил, что и от подобных публикаций лучше отказаться.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 октября промышленные предприятия Аннинского и Новохоперского районов Воронежской области ночью 28 октября подверглись атаке украинских беспилотников. На одном из производств возник пожар. Огонь повредил технику, несколько зданий и сооружений разного назначения.

В результате атаки пострадали два сотрудника предприятия в Аннинском районе. Одного направили в стационар, другой будет проходить лечение амбулаторно.

В Минобороны РФ сообщали, что за ночь над российской территорией дежурные средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник. 13 дронов самолётного типа перехвачены над Белгородской областью, шесть — над Брянской, один БПЛА уничтожен в Воронежской области и один — над территорией Курской области.