Киев, 28 октября, 2024, 03:09 — ИА Регнум. В России могут рукоплескать главе киевского режима Владимиру Зеленскому за «ускоренную сдачу» Донбасса. Об этом 27 октября заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе на Украине по подозрению в госизмене.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Крайне зависимый от аплодисментов Величайший, сейчас может заслужить их разве что из Кремля, за ускоренные темпы сдачи Донбасса», — написал он в Telegram-канале, подразумевая Зеленского.

Зеленский, по словам депутата, нуждается в аплодисментах в своей стране и за границей. Его идеи, включая «план победы», не вызвали восторга среди украинцев и союзников. Поэтому хоть для какого-то одобрения толпы в Киеве решились на крайнюю меру — раздачу денег населению. У Украины при этом нет времени на принятие стратегических решений, ни ресурсов, ни возможностей, констатировал Дубинский.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября глава киевского режима заявил, что поручил выплатить каждому жителю Украины по 1 тыс. гривен (2,3 тыс. рублей). По его словам, в рамках новой программы семьи смогут рассчитывать на несколько тысяч гривен. Средства предназначены для оплаты украинских товаров и услуг, в частности коммунальных, приобретения железнодорожных билетов, украинских лекарств и книг на украинском языке. Зеленский заверил, что деньги должны быть у людей 1 декабря.

Российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, подчёркивал 27 октября президент Владимир Путин. Глава государства добавил, что темпы наступления ВС РФ увеличиваются.

Вооружённые силы России за неделю освободили четыре населённых пункта в Донецкой Народной Республике, сообщили 25 октября в Минобороны РФ.